Pakistán anuncia que las conversaciones técnicas entre EEUU e Irán se retomarán la semana que viene

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este miércoles que está previsto que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se retomen la semana que viene, nuevamente con mediación de Islamabad y Doha, tras los recientes contactos mantenidos en Suiza al hilo del memorando de entendimiento firmado de cara a lograr un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, ha señalado en rueda de prensa que estos nuevos contactos podrían tener lugar "el lunes o el martes", en referencia al 29 o el 30 de junio, antes de manifestar que estas conversaciones serán acometidas a raíz de los trabajos de los equipos de trabajo pactados en Suiza, según ha recogido la cadena de televisión Aaj TV.

Así, Andrabi ha reseñado que los países mediadores, Pakistán y Qatar, "continuarán los contactos con Estados Unidos e Irán durante las próximas semanas para una aplicación del memorando de entendimiento", al tiempo que ha apuntado que la firma de dicho pacto y la cumbre en Suiza refuerzan "la fe en el diálogo y la diplomacia como la forma más efectiva para lograr soluciones pacíficas a las disputas y conflictos".

El portavoz paquistaní ha especificado que Estados Unidos e Irán pactaron en Suiza varios aspectos de la aplicación del memorando de entendimiento, incluida la creación de "un comité de alto nivel" para la supervisión política de la mediación, así como una 'hoja de ruta' para lograr un acuerdo de paz en un plazo de 60 días y líneas de comunicación para evitar "incidentes" y garantizar el paso a través del estrecho de Ormuz.

El jefe de la delegación de negociaciones técnicas del país, Kazem Qaribabadi, confirmó el lunes la finalización de la primera etapa de los contactos técnicos y desveló un acuerdo sobre el proceso para las negociaciones futuras con Washington, incluidos grupos de trabajo para "terminar con las sanciones", "asuntos nucleares", "reconstrucción económica y desarrollo", y "supervisión y aplicación".

Qaribabadi manifestó además que se pactó "un punto de contacto" sobre el paso de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, así como "una unidad de prevención de conflicto" en Líbano, escenario de una ofensiva de Israel, aspecto en el que participarán además Pakistán y Qatar, que están ejerciendo labores de mediación.

El memorando de entendimiento firmado entre ambos países contempla un periodo e 60 días para unas negociaciones que aspiran a cerrar el conflicto, abierto el 28 de febrero por la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nucler.