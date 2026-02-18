Pakistán anuncia la muerte de catorce presuntos terroristas en nuevas operaciones en Baluchistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

Las autoridades de Pakistán han anunciado este miércoles la muerte de catorce supuestos terroristas en varias operaciones llevadas a cabo en la provincia de Baluchistán, situada en el oeste del país y escenario de un repunte de los ataques por parte de separatistas baluches durante los últimos meses.

El Departamento Antiterrorista de Baluchistán ha detallado que ocho sospechosos han muerto en una operación en Quetta, la capital provincial, mientras que otros seis presuntos terroristas han muerto en un enfrentamiento en Barjan, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Así, ha manifestado que tres agentes han resultado heridos en el primer incidente, antes de resaltar que "todos los terroristas estaban implicados en la planificación de acciones disruptivas" y asegurar que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para hacer frente a la amenaza del terrorismo.

Pakistán ha incrementado sus operaciones en Baluchistán y Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, incluida una a gran escala en la primera provincia a principios de febrero que se saldó con la muerte de más de 215 "terroristas" tras una serie de ataques por parte del Ejército de Liberación Baluche (BLA).

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Islamabad ha acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.