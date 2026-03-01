Pakistán cifra en más de 400 los talibán muertos desde el comienzo de su ofensiva en Afganistán

Imagen de ataques paquistaníes en Kandahar (Afganistán) - Europa Press/Contacto/Arghand

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno paquistaní estima que más de 400 talibán han muerto y casi 600 han resultado heridos desde el comienzo de su operación militar contra los grupos armados en la frontera entre ambos países y que, según el movimiento fundamentalista afgano, ha causado la muerte de más de medio centenar de civiles.

En su último balance, el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, ha anunciado que 415 talibán han muerto y más de 580 han resultado heridos en la ofensiva paquistaní contra el grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los conocidos como talibán paquistaníes, que no son exactamente correligionarios de los afganos pero Islamabad los describe como talibán, de manera generalizada.

Tarar también constata la destrucción de 185 "tanques, vehículos acorazados y artillería" en unos ataques que han alcanzado 46 localidades afganas, según su evaluación publicada en sus redes sociales.

El Gobierno de Pakistán declaró el viernes una "guerra abierta" con los talibán tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves, que han llevado a Islamabad a lanzar bombardeos contra la capital afgana y otras ciudades como Kandahar.

Los ataques por parte de TTP, un grupo conocido popularmente como los talibán paquistaníes --y designados por Islamabad como Fitna al Juarij para resaltar que los considera extremistas desviados de la línea de la religión musulmana-- han repuntado durante los últimos meses, dejando cientos de muertos --entre agentes de seguridad y civiles-- en la provincia de Jáiber Pastunjua.

Asimismo, la zona es epicentro de una disputa territorial derivada de la falta de acuerdo sobre la delimitación fronteriza, marcada por la Línea Durand, establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia.