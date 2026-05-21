Pakistán condena "la detención ilegal y malos tratos" a los activistas de la flotilla bajo custodia de Israel

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, durante un encuentro en la capital de Rusia, Moscú, en noviembre de 2025 (archivo) - Yevgeny Messman/TASS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha condenado este jueves "la detención ilegal y malos tratos" contra los activistas de la flotilla interceptada por Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando iba a la Franja de Gaza, después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, publicara un vídeo reprendiendo y humillando a los detenidos.

"El Gobierno de Pakistán condena en los términos más enérgicos la interceptación ilegal en aguas internacionales de la Global Sumud Flotilla por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, así como la detención arbitraria y los presuntos malos tratos sufridos por los activistas a bordo", ha dicho el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Así, ha manifestado en un comunicado que entre los detenidos figuraría al menos un paquistaní, antes de reclamar "la liberación inmediata de todos los activistas ilegalmente detenidos", así como que "la comunidad internacional garantice la seguridad, dignidad y derechos fundamentales de los detenidos".

En este sentido, ha subrayado que la cartera "mantiene un contacto estrecho con las misiones diplomáticas paquistaníes en la región para garantizar el regreso seguro de cualquier ciudadano paquistaní detenido" por las fuerzas israelíes, en el marco de la catarata de condenas internacionales a las acciones del ministro israelí.

Ben Gvir publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

El vídeo muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, lo que ha provocado incluso críticas desde el seno del Gobierno de Israel.