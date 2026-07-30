Pakistán confirma la "continuación" de las negociaciones entre EEUU e Irán para el cese de la guerra

Archivo - Imagen de archivo del lanzamiento de un misil. - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han confirmado este jueves que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "continúan" tras la reanudación de la ofensiva en Oriente Próximo y en el marco del memorando de entendimiento firmado por las partes el mes pasado en Islamabad, la capital paquistaní.

"Las negociaciones entre las partes continúan, en particular en lo referente a los acontecimientos en el estrecho de Ormuz y con el objetivo de reducir la tensión", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha afirmado que Islamabad está haciendo "todo lo posible" por sentar a los representantes de ambos países a la mesa para sacar adelante "negociaciones exhaustivas" con el fin de "poner fin a la guerra". "Estamos tratando que ambos países se adhieran a sus compromisos y mantengan conversaciones técnicas", ha aclarado.

No obstante, ha mostrado su preocupación sobre la situación de seguridad en Oriente Próximo, la cual "sigue siendo precaria a pesar de la relativa calma de los últimos días, que había reavivado la esperanza de que este avance positivo", según informaciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn'.

"Esta calma se consolidará en un alto el fuego duradero y plenamente respetado, allanando así el camino para el diálogo", ha afirmado a pesar de la reanudación de los ataques durante los últimos días. "Reiteramos nuestro apoyo a la diplomacia, que sigue siendo la única vía viable para poner fin al conflicto", ha señalado.

Andrabi ha instado tanto a Estados Unidos como a Irán a ejercer "la máxima moderación y cumplir plenamente su compromiso de reanudar las conversaciones técnicas", tal y como establece el memorando.