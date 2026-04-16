Pakistán defiende los contactos para una nueva ronda entre EEUU e Irán pero evita confirmar fechas y negociadores

El vicepresidente de EE.UU, JD Vance, llega a la base aérea de Nur Khan, en Pakistán. - Europa Press/Contacto/Wang Shen

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han defendido este jueves los contactos diplomáticos mantenidos las últimas jornadas en el marco de la mediación para el cese de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, pero ha evitado confirmar la fecha de una segunda ronda de negociaciones que avance tras la cita maratoniana del pasado sábado en Islamabad.

"Quién vendrá, cuántas personas formarán parte de la delegación, quién se quedará y quién se irá: eso lo deben decidir las partes", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, quien ha indicado que las cuestiones nucleares están entre los temas que están discutiendo Washington y Teherán con la mediación de Pakistán, ha informado el diario 'Dawn'.

Así ha evitado dar detalles sobre la propuesta que hay en la mesa, y las posiciones de cada uno, incidiendo en que el "secretismo" es parte de la confianza que han depositado en Pakistán tanto estadounidenses como iraníes.

De todos modos, el portavoz paquistaní ha defendido los múltiples contactos mantenidos por Islamabad en estos días, después de que una delegación militar encabezada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, llegara a Teherán este miércoles para seguir los contactos iniciados el pasado fin de semana para avanzar en el proceso de paz.

Asimismo, el primer ministro, Shebad Sharif, se encuentra en una gira regional con paradas en Arabia Saudí, Qatar y Turquía, encuadrada en los esfuerzos de mediación de Islamabad. "Estas iniciativas, estos esfuerzos, reflejan nuestros esfuerzos sostenidos por la paz y nuestro compromiso de que estos esfuerzos se impulsan mejor mediante el diálogo y la cooperación", ha señalado Andrabi.

En este sentido, el portavoz de Exteriores ha recalcado que los esfuerzos están siendo reconocidos "en los círculos diplomáticos de todo el mundo" como "contribuciones constructivas y estabilizadoras" de Islamabad a la situación regional.

RESTRICCIONES AL ENRIQUECIMIENTO NUCLEAR

En el contexto de los últimos contactos diplomáticos, Washington ha reclamado a Irán una suspensión de 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr un acuerdo de paz. Esta medida iría unida a más "restricciones", han explicado fuentes conocedoras de la propuesta a Europa Press.

Las recientes conversaciones en Islamabad se saldaron sin un acuerdo para poner fin a la ofensiva desatada el 28 de febrero, si bien hay esfuerzos en marcha para un segundo encuentro antes del fin del alto el fuego de dos semanas que expira el 21 de abril.

En este sentido, la Casa Blanca ha apuntado que los contactos se pueden llevar a cabo en Islamabad de nuevo. "Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez", aseguró la portavoz, Karoline Leavitt, quien habló de la parte paquistaní como "unos mediadores excepcionales".