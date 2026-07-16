Pakistán pide a EEUU e Irán "máxima contención" y retomar las negociaciones a nivel técnico para un acuerdo de paz

Archivo - El ministro de Exteriores de Pakistán Ishaq Dar, durante una visita oficial a Rusia en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha hecho este jueves un llamamiento a Estados Unidos e Irán para "ejercer la máxima contención" tras sus recientes intercambios de ataques y ha reclamado que retomen la vía diplomática a través de la vuelta a las negociaciones a nivel técnico para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

"Pakistán reitera su llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima contención y eviten cualquier acción que socave aún más la paz y la estabilidad", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa desde Islamabad emitida por la cartera a través de redes sociales.

Así, ha explicado que Pakistán, que ejerce labores de mediación entre Estados Unidos e Irán, "considera firmemente que no hay alternativa a una interacción sostenida, el diálogo y la diplomacia, en la búsqueda de los objetivos compartidos de una paz, estabilidad y progreso duraderos".

Andrabi ha recordado que "todos los conflictos y disputas se resuelven a través del diálogo y en la mesa de negociaciones", antes de incidir en que el memorando de entendimiento firmado en junio en Islamabad sigue siendo "un marco duradero para la promoción de la paz, el respeto mutuo y la prosperidad compartidos".

Sin embargo, ha reconocido que "la aplicación del memorando de entendimiento hace frente a desafíos" y ha reclamado un "fin de la violencia" y una vuelta "a las conversaciones a nivel técnico". "Esperamos que todas las partes permanezcan comprometidas con el camino del diálogo y la diplomacia para resolver sus asuntos pendientes", ha destacado.

Por otra parte, ha alertado del "impacto negativo" de la situación en el estrecho de Ormuz para la economía de "muchos países, especialmente los del Sur Global". "Pakistán reconoce la necesidad urgente de abordar el impacto de la situación actual en el suministro energético mundial y otros productos económicos básicos, incluido el comercio y la seguridad alimentaria", ha explicado.

El portavoz de la diplomacia paquistaní ha reseñado por ello "la importancia de garantizar la seguridad y libertad de navegación marítima" en esta estratégica vía, al tiempo que ha destacado que Pakistán "sigue interactuando de forma activa con interlocutores clave de la región en apoyo a los esfuerzos para rebajar el conflicto e impulsar un diálogo y una resolución pacífica a la situación".

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.