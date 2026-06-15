Palestina aplaude el acuerdo entre EEUU e Irán y recalca que el diálogo "es el único camino viable" hacia la paz

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han aplaudido este lunes el acuerdo preliminar alcanzado por Estados Unidos e Irán y han reiterado que "el diálogo, la diplomacia y el respeto del Derecho Internacional siguen siendo el único camino viable para resolver las crisis regionales y lograr una paz sostenible".

Así, han ensalzado las labores de mediación por parte de Pakistán y otros países de la región y han afirmado que "estos esfuerzos han ayudado a evitar un mayor conflicto regional", antes de alabar que también haya esfuerzos en marcha para lograr el fin del conflicto en Líbano, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

"Palestina renueva su llamamiento a una intensificación de los esfuerzos internacionales y regionales para poner fin al conflicto y el sufrimiento humanitario en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y avanzar hacia una paz exhaustiva en Oriente Próximo", han manifestado.

En este sentido, han incidido en que esto pasa por "el fin de la ocupación israelí" y materializar "el derecho de los palestinos a la libertad y la independencia", incluida la creación de un Estado independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, en línea con la solución de dos Estados.