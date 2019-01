El Parlamento británico vota este miércoles la moción de censura contra May tras la derrota del martes

Publicado 16/01/2019 8:59:05 CET

Si prospera la moción en la Cámara de los Comunes, no habría convocatoria inmediata de elecciones anticipadas

LONDRES, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de los Comunes debatirá este miércoles y someterá a votación una moción de censura contra el Gobierno que lidera la primera ministra británica, Theresa May, tras la histórica derrota que sufrió la víspera el Acuerdo para la Retirada de Reino Unido de la Unión Europea.

La moción fue anunciada el mismo martes por el líder de los laborista y jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, tras rechazar la Cámara de los Comunes el plan de May con 432 votos en contra y solo 202 votos a favor.

Según informa el diario 'The Guardian', en el caso de que prospere la moción de censura contra el Gobierno de May no habrá una convocatoria de elecciones de forma inmediata sino que se abrirá un periodo de catorce días en el que el Gobierno puede intentar volver a lograr el respaldo de los parlamentarios o se puede someter a la confianza de la cámara legislativa un nuevo ejecutivo. Según la prensa británica, lo más probable es que Corbyn no logre los votos suficientes para tumbar al Gobierno de May.

La votación sobre el acuerdo del Brexit celebrada el martes se resolvió en cuestión de minutos con una clara derrota para May, que solo logró el respaldo de 202 diputados y con la oposición de 432 legisladores, incluidos 196 compañeros de su formación, el Partido Conservador.

Para encontrar un rechazo tan contundente de los diputados británicos a las medidas emanadas de Downing Street hay que remontarse hasta 1924, cuando el Gabinete de Ramsay MacDonald sufrió una serie de varapalos parlamentarios, el mayo de ellos por un margen de 166 votos.

"Está claro que los diputados no apoyan este acuerdo", aseguró May, en su primera declaración en la cámara legislativa tras su derrota parlamentaria.

Este miércoles, el debate sobre la moción de censura comenzará al término del turno de preguntas presentadas para la primera ministra, que concluirá a las 12.45 horas. El debate comenzará en ese momento y se prolongará como máximo hasta las 19.00 horas, con intervenciones de la primera ministra y del líder de la oposición, el jefe del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que ha sido el que ha presentado la moción de censura.

Corbyn subrayó durante la sesión parlamentaria del martes que el resultado de la votación sobre el Brexit es el peor cosechado por un ejecutivo británico desde los años 20. "El veredicto es absolutamente concluyente", recalcó, al tiempo que acusó a May de dar prioridad a la agenda política del Partido Conservador.

El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que sostiene al Gobierno de May en Westminster pero votó el martes en contra del acuerdo del Brexit, apoyará a la primera ministra en la moción de censura, según ha avanzado su portavoz, Sammy Wilson.