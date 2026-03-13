El Parlamento de Taiwán aprueba 'in extremis' la compra de armas a EEUU por valor de 9.000 millones de euros

Archivo - Imagen de archivo de un sistema estadounidense HIMARS en Lituania - Europa Press/Contacto/Ints Kalnins - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Taiwán ha aprobado este viernes la moción que autoriza al Gobierno a comprar cuatro paquetes de armas por valor de unos 9.000 millones de euros, satisfaciendo así una de las principales aspiraciones del presidente de la isla, Lai Ching Te, a pesar de las reticencias iniciales del partido opositor Kuomintang, que goza de mayoría en la cámara.

Finalmente los tiempos han obligado a la aprobación de la moción tal y como estaba concebida en lugar de las propuestas, más baratas, presentadas tanto por el Kuomintang como por el también opositor Partido Popular de Taiwán porque el plazo para las cuatro partidas de armamento estaba a punto de expirar este próximo domingo y habría sido necesario empezar todo el procedimiento de cero con Estados Unidos, con el retraso consiguiente en medio de las tensiones militares con China.

El armamento incluye misiles antitanque, obuses autopropulsados M109A7, misiles Javelin y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS). En comentarios al Taipei Times, un portavoz del TTP bajo condición de anonimato ha admitido que "el interés nacional tenía que prevalecer sobre el partido".

Aunque estos cuatro paquetes representan la práctica totalidad de la ayuda militar pactada en diciembre del año pasado con Washington, y que asciende a unos 11.000 millones de euros, el presidente sigue enfrentado a un importante escollo como es la aprobación parlamentaria de unos 40.000 millones de euros totales en concepto de ayuda militar adicional, una iniciativa que el Kuomintang ha prometido combatir con uñas y dientes.