El Parlamento de Taiwán aprueba una partida presupuestaria de 240 millones de euros para la compra de armas a EEUU

Imagen de archivo del Parlamento de Taiwán. - Europa Press/Contacto/I-Hwa Cheng

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Taiwán ha aprobado este viernes una partida presupuetaria adicional de 8.810 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 240 millones de euros) para 2026, una cuantía destinada a la compra de armamento estadounidense a pesar de las fuertes críticas y advertencias vertidas por China.

Está previsto que las autoridades taiwanesas adquieran sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes HIMARS, misiles antitanque 'Javelin' y misiles 'TOM 2B', entre otros equipos militares, según informaciones del diario 'Taipei Times'.

Con este tipo de presupuestos, las autoridades esperan financiar de manera escalonada las adquisiciones de armamento después de que el pasado mes de marzo, los diputados dieran el visto bueno 'in extremis' a la moción que autoriza al Gobierno a comprar cuatro paquetes de armas por valor de unos 9.000 millones de euros, satisfaciendo así una de las principales aspiraciones del presidente de la isla, Lai Ching Te, a pesar de las reticencias iniciales del partido opositor Kuomintang, que goza de mayoría en la cámara.

Finalmente, los tiempos obligaron a la aprobación de la moción tal y como estaba concebida, en lugar de las propuestas, más baratas, presentadas tanto por el Kuomintang como por el también opositor Partido Popular de Taiwán debido a que el plazo para las cuatro partidas de armamento estaba a punto de expirar.

Estados Unidos aprobó una venta récord de armas a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares (9.400 millones de euros) a finales de 2025, pero el paquete de 14.000 millones de dólares se quedó estancado en el despacho del presidente a medida que crecía la tensión entre China y Taiwán.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.