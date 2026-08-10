El Parlamento de Turquía aprueba un proyecto de ley que suspende procesos y condenas a miembros del PKK

Archivo - Vista del pleno del Parlamento turco - Europa Press/Contacto/Thaer Ganaim - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Turquía ha aprobado este lunes un proyecto de ley destinado a suspender investigaciones, juicios y ejecución de condenas de los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) tras el anuncio de su disolución y el fin de la lucha armada.

La iniciativa ha salido adelante con 468 votos a favor, 88 en contra y seis abstenciones, tras doc horas de debate en la cámara, según recoge la agencia de noticias Anatolia.

En concreto, la legislación establece un marco jurídico para suspender entre cinco y diez años las investigaciones penales, los procesos judiciales y la ejecución de determinadas penas de prisión a miembros del PKK una vez que el grupo y todas sus estructuras hayan puesto fin a su actividad armada.

No obstante, excluye aquellos procesos relacionados con homicidios y delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005 que conlleven penas de cadena perpetua o cadena perpetua agravada, dejando fuera así a Ocalan. El mecanismo podrá entrar en vigor únicamente después de que el Consejo de Seguridad Nacional turco confirme que el grupo ha entregado las armas al Estado.

Este mismo lunes, el PKK ha denunciado "graves errores y deficiencias" de este proyecto alegando que excluye "la solución del problema kurdo y la democratización". La formación, que anunció en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, ha exigido además garantías para que los miembros que renuncien a desarmarse puedan participar en la vida política democrática sin riesgo de ser encarcelados por sus declaraciones.