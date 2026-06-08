El partido de Pashinián se impone en las parlamentarias en Armenia con cerca del 50% de los votos

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, vota durante las elecciones parlamentarias, celebradas el 7 de junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Chen Junfeng

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Contrato Civil, el partido del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, se ha hecho con una clara victoria en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo al recabar cerca del 50% de las papeletas, tras lo que el jefe del Ejecutivo ha hablado de "victoria histórica" y ha prometido continuar su política de acercamiento a la Unión Europea (UE) e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

Los resultados publicados a primera hora de este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC) dan el 49,81% de los votos al partido de Pashinián, mientras que Armenia Fuerza, liderada por Samuel Karapetián, ha quedado en segunda plaza con un 23,29% de los respaldos.

Por su parte, la Alianza Armenia del expresidente Robert Kocharián ha quedado en tercer lugar con el 9,94% de los respaldos. El partido Armenia Próspera de Gagik Tsarukián se ha hecho con el 4% de las papeletas, alcanzando el mínimo necesario para contar con representación parlamentaria.

Pashinián ha ensalzado la victoria de su partido en las elecciones, lo que le dará un nuevo mandato al frente de Armenia, y ha prometido "continuar el camino de acercamiento con la UE", si bien ha reseñado que Ereván "seguirá siendo parte de la Unión Económica Euroasiática", en un momento en el que el país parece plantearse sus relaciones con estos bloques.

"Seguiremos desarrollando relaciones con Rusia y otros Estados miembro de la Unión Económica Euroasática", ha argumentado, en plenas tensiones con Moscú por su distanciamiento de su hasta ahora histórico aliado y su realineamiento con la UE y Estados Unidos, un proceso que inició tras la derrota militar frente a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, que Bakú logró reintegrar en septiembre de 2023.

En este sentido, ha argumentado que "la población armenia ha votado por la paz, el desarrollo regional y la cooperación". "Espero que esto encuentre una respuesta positiva de Turquía y Azerbaiyán", ha esgrimido Pashinián durante una comparecencia ante los medios del país, según ha recogido la agencia armenia de noticias Armenpress.

"Debemos institucionalizar la paz entre Armenia y Azerbaiyán y abrir nuestra frontera con Turquía. Me refiero a que Turquía abra su frontera. También debemos establecer relaciones diplomáticas", ha explicado Pashinián, que hizo girar su campaña política en torno a este viraje diplomático y la necesidad de normalizar relaciones con Bakú y Ankara para impulsar el desarrollo del país surcaucásico tras décadas de conflicto.