Pelosi pide al vicepresidente Pence que invoque la 25ª enmienda y amenaza con iniciar un 'impeachment'

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. - Lenin Nolly/ZUMA Wire/dpa

Pide la dimisión del jefe de la Policía del Capitolio

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente, Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político ('impeachment') si Pence y el Ejecutivo no actúan.

"Al llamar a este acto sedicioso, el presidente ha cometido un asalto indecible a nuestra nación y a nuestro pueblo", ha censurado Pelosi en una rueda de prensa, según informa CBS News.

La líder demócrata ha calificado así a Trump como una "persona muy peligrosa que no debe seguir en el cargo" y ha matizado que se trata de una cuestión "urgente". "Esta emergencia es de gran magnitud", ha aseverado. Al ser preguntada sobre el periodo de tiempo que estaría dispuesta a esperar antes de intentar sacar adelante un proceso de destitución, Pelosi ha señalado que, "teniendo en cuenta de que quedan trece días, cualquier día puede ser un espectáculo del horror en Estados Unidos".

En este sentido, ha indicado que su teléfono "no para de sonar" y que son muchos los miembros del partido que le han pedido que saque adelante el 'impeachment'. "Mi teléfono echa humo", ha aseverado antes de concretar que carece de planes "inmediatos".

"Ni siquiera nos hemos ido a dormir desde que los republicanos decidieron que debíamos seguir hasta las 4 de la mañana sin ningún motivo aparente excepto el de facilitar la sedición", ha lamentado. Sobre el tiempo que podría tardar el vicepresidente en reaccionar y plantear por escrito al Congreso que el presidente no puede seguir en el cargo, ha precisado que "no sabe" cómo de "rápido podrá responder, ya lo veremos. (...) No creo que lleve mucho lograr una respuesta por su parte", ha afirmado.

Pelosi ha manifestado, además, que el Departamento de Defensa "carece de respuesta alguna sobre dónde se encontraba la Guardia Nacional ayer" cuando estaban asaltando el Capitolio, según ha informado la cadena de noticias CNN. Asimismo, ha pedido la dimisión del jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund, ahora que la actuación policial ha quedado en entredicho.

"NUNCA ES TARDE PARA UN 'IMPEACHMENT'"

Los demócratas, que se han mostrado a favor de que Trump sea destituido aún cuando quedan solo trece días para su salida del poder, han expresado este mismo jueves que "nunca es tarde para hacer lo correcto".

El congresista demócrata Seth Moulton ha señalado que el procedimiento para sacar al magnate neoyorquino de la Casa Blanca debe salir adelante y que la 25ª enmienda debe ser invocada.

"El presidente de Estados Unidos llamó a sus seguidores a atacar el Capitolio estadounidense. Se negó a llamar a la Guardia Nacional para proteger a su Gobierno. Ha sido el que ha estado detrás de un intento de golpe de Estado. Es por eso que debe ser relegado de sus funciones", ha lamentado Moulton.

Para él, el mandatario ha fracasado a la hora de proteger al Gobierno y el pueblo estadounidense, una acción que "no debe quedar impune", especialmente para futuros presidentes. "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto; nunca es demasiado tarde en Estados Unidos para adherirse a la ley", ha dicho antes de insistir en que "este es un país donde la ley se aplica a todo el mundo".

Los demócratas no han sido los únicos en pedir la salida de Trump del cargo. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, del Partido Republicano, ha expresado que el presidente debería dimitir o "ser retirado" del cargo. "Creo que no hay duda alguna de que Estados Unidos estaría mejor si el presidente dimitiera o fuera destituido", ha aseverado en una rueda de prensa.

"Necesitamos liderazgo ahora mismo y tenemos que acabar con toda esta locura", ha aclarado antes de hacer hincapié en que lo ocurrido en el Congreso fue "atroz". "No fue solo un ataque contra nuestros representantes o nuestros edificios históricos. Fue un ataque contra la ley, contra el Gobierno y lo que somos como estadounidenses", ha condenado.

LA ENMIENDA NÚMERO 25

La posibilidad de hacer uso de la 25ª enmienda de la Carta Magna estadounidense resuena desde el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la sesión conjunta en la que el Congreso de Estados Unidos se disponía a ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Esta enmienda, con la que la Constitución se actualizó tras el asesinato de John F. Kennedy, estipula en su sección IV que el vicepresidente --en este caso, Pence-- y la mayoría de los miembros del Gobierno pueden plantear por escrito al Congreso que el presidente no puede seguir en el cargo. Para ello, es importante que los miembros del Gabinete de Trump no presenten ahora su dimisión en bloque.

Pence asumiría en este hipotético caso el poder, mientras que a Trump solo le restaría impugnar el proceso, ya sin margen de maniobra por la inminencia de la toma de posesión de Biden. El vicepresidente no ha dado muestras por ahora de dar este controvertido paso.

Si bien esta enmienda se invocó durante la Presidencia George W. Bush, fue en dos ocasiones y por razones médicas, por lo que nunca se ha hecho para apartar a un presidente del cargo. En este sentido, no se aplicó la sección IV sino la III, según la cual el presidente puede ceder temporalmente el mando del país a su 'número dos' por incapacidad.