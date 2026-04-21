Una periodista alemana permanece detenida en una cárcel en Alepo, en el noroeste de Siria, desde hace meses

Una concentración para apoyar los esfuerzos de localización de la periodista alemana Eva Maria Michelmann - Europa Press/Contacto/Maria Castro

BERLÍN 21 Abr. (DPA/EP) -

La familia de la periodista alemana Eva Maria Michelmann, desaparecida en Siria desde hace tres meses junto con otro compañero kurdoturco, ha denunciado que se encuentra detenida en una prisión en la ciudad de Alepo, ubicada en el noroeste del país.

El abogado de la familia, Frank Jasenski, ha afirmado que hay "informaciones fidedignas" que apuntan a esta posibilidad después de que resultara presuntamente herida durante una ofensiva del Ejército sirio. "Hasta ahora, solo sabíamos que había caído en manos de las fuerzas de seguridad sirias y dónde había ocurrido", ha dicho.

Las investigaciones realizadas por la familia sugieren que fue arrestada junto con Ahmed Polad, otro periodista kurdoturco, el 18 de enero por las fuerzas del Gobierno de transición mientras buscaban refugio en el marco de la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la ciudad de Raqqa.

La periodista --que llevaba más de un año trabajando en Siria como reportera freelance-- habría sido trasladada a Alepo en un coche de las fuerzas de seguridad sirias. "Es un secreto a voces en la prisión que también hay una periodista alemana retenida allí", asegura Jasenski, quien ha asegurado que se ha informado al Ministerio de Exteriores alemán sobre estos hallazgos.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció ya a mediados de marzo que la última vez que se vio a los dos periodistas --que trabajaban para la agencia de noticias socialista ETHA, con sede en Estambul, y para Ozgur TV, que opera en varias ciudades europeas-- fue cuando salían de un edificio vinculado a las autoridades kurdas en el que había numerosos civiles.

El redactor jefe de Ozgur TV, Serpil Arslan, declaró al CPJ que Polad intentó retransmitir en directo, pero a medida que los enfrentamientos se intensificaban en la zona no pudo y decidió enviar varias imágenes de vídeo. Unas horas después, el periodista kurdoturco le informó de que el edificio en el que estaban había sido rodeado antes de que se cortaran las comunicaciones.

El coordinador del programa del CPJ para la región, Jud Hasan, instó a las autoridades sirias a "esclarecer urgentemente lo sucedido" en un comunicado en el que el hermano de la periodista alemana, Toni Michelmann, denunció que no habían recibido ninguna "prueba de vida" desde su desaparición.