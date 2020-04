Personal sanitario se encara con manifestantes contrarios al confinamiento en EEUU

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño grupo de trabajadores sanitarios ha cortado el paso a una manifestación para pedir la reapertura de la economía en Denver, la capital del estado de Colorado, y denunciar que las restricciones impuestas son asimilables a los de sistemas comunistas.

Cientos de manifestantes se han concentrado ante el Capitolio de Denver este domingo con banderas estadounidenses y pancartas contra el confinamiento mientras multitud de coches y camionetas circulaban a baja velocidad haciendo sonar el claxon.

Mientras, varios trabajadores sanitarios con mascarilla y uniforme se han plantado en uno de los pasos de peatones para bloquear a los vehículos participantes en la protesta.

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv