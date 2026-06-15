Pezeshkian asegura que el malestar israelí es la prueba de la "victoria" de Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este lunes que el malestar de Israel tras conocerse el acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán es la prueba de la "victoria" del país asiático.

"La preocupación y la rabia del régimen sionista (Israel) por este proceso es una señal evidente del éxito y de la victoria de la nación iraní. Con gracia divina seguiremos con fuerza por este camino", ha afirmado Pezeshkian durante un acto público recogido por la televisión pública iraní Press TV.

En cualquier caso, ha recordado que el acuerdo alcanzado no es un pacto definitivo. "Lo acordado es un paso importante para parar la guerra e iniciar las negociaciones. Aún no se ha conseguido un acuerdo final", ha apuntado posteriormente en redes sociales.

"La República Islámica de Irán se ha preparado para todas las situaciones y el enfoque del gobierno, con o sin acuerdo, es servir con sinceridad al pueblo. La nación iraní ha aprendido de su imán mártir que no debe someterse a la humillación", ha recalcado.

Pezeshkian ha destacado en particular durante su intervención pública los "grandes esfuerzos" de los miembros del equipo de negociación, incluidos el jefe de la delegación, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, por lograr un "hito" que supone un "gran logro" para Irán. Este equipo tiene "obedencia absoluta" al líder iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha señalado.

Este "éxito diplomático" es resultado de la "ejemplar cohesión, empatía y coordinación entre los tres poderes" del Estado iraní y también de las Fuerzas Armadas.

El mandatario iraní ha resaltado que la aplicación del acuerdo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Estados Unidos podrían abrir la puerta a "resolver muchos problemas regionales y generar una nueva situación internacional".

Para Pezeshkian, Estados Unidos pretendía con su ofensiva militar "distanciar al pueblo", pero "la nación ha defendido la Revolución Islámica, al estamento islámico y al país con una épica demostración de apoyo". "Mientras permanezcamos unidos ninguna potencia podrá hacer daño ni paralizar el país", ha subrayado.

Ahora Pezeshkian aboga por mejorar las relaciones de Irán con los paísies musulmanes "hermanos". "Esta postura debe ser una creencia y estrategia comunes para todos los cargos públicos", ha apuntado. "El consenso sobre los principios fundamentales entre los países musulmanes es una certeza absoluta", ha remachado.