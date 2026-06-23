Pezeshkian recalca que el éxito del diálogo con EEUU pasa por "el pleno compromiso con las obligaciones acordadas"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recalcado este martes que el éxito de las conversaciones con Estados Unidos "depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas" y en su "correcta aplicación", después de las conversaciones técnicas celebradas durante los últimos días en Suiza.

"La eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y su correcta aplicación", ha dicho, antes de subrayar que "el progreso en este sentido se medirá por el cumplimiento práctico de las responsabilidades asumidas".

En este sentido, Pezeshkian ha hecho hincapié en un mensaje publicado en redes sociales que "las declaraciones que se salgan del texto acordado no contribuyen al avance de las negociaciones".

Las palabras del presidente de Irán han llegado poco después de que el viceministro de Exteriores iraní y jefe de la delegación de negociaciones técnicas del país, Kazem Qaribabadi, haya confirmado la finalización de los contactos técnicos y haya desvelado un acuerdo sobre el proceso para las negociaciones futuras con Washington.

Qaribabadi ha reseñado que ambas delegaciones han decidido crear "cuatro grupos de trabajo", centrados en "terminación de las sanciones", "asuntos nucleares", "reconstrucción económica y desarrollo", y "supervisión y aplicación", según han recogido los medios iraníes.

En este sentido, ha manifestado además que se ha pactado "un punto de contacto" sobre el paso de buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, así como "una unidad de prevención de conflicto" en Líbano, escenario de una ofensiva de Israel, aspecto en el que participarán además Pakistán y Qatar, que están ejerciendo labores de mediación.