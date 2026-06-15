La Policía de Australia investiga las denuncias de abusos a integrantes de la flotilla interceptada en mayo

Archivo - La activista Juliet Lamont habla a la prensa a su llegada a Australia tras ser liberada por Israel - Bianca De Marchi/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal de Australia ha iniciado este lunes una investigación sobre las graves denuncias de abusos sexuales y torturas cometidas presuntamente por las autoridades israelíes contra activistas detenidos tras participar en la última flotilla, que buscaba poner fin al bloqueo sobre la Franja de Gaza.

Un portavoz de la Policía ha confirmado que ha iniciado una investigación sobre las acusaciones y que trabaja con un enfoque centrado en las víctimas, sin dar más detalles al respecto, según ha recogido el diario 'The Sydney Morning Herald'.

La ministra de Exteriores, Penny Wong, se ha reunido este mismo lunes con cuatro participantes de la flotilla junto con la ministra de Desarrollo Internacional, Anne Aly, y delegaciones de alto nivel de la Policía y el Departamento de Exteriores y Comercio.

"El Gobierno australiano se ha comprometido a llevar a cabo una investigación independiente sobre las agresiones, los abusos sexuales y la tortura sufrida por las activistas de la flotilla", ha indicado en sus redes sociales Gaza Freedom Flotilla Australia.

La activista Juliet Lamont denunció que había sido violada durante su periodo de detención en Israel por un soldado, además de ser golpeada, atada con bridas y sufrir distintos tipo de maltrato, como lanzamiento continuado de agua.

Asimismo, Violet CoCo denunció haber sido detenida a punta de pistola y empujada a un contenedor, donde fue golpeada, pateada y agredida sexualmente antes de ser arrojada al patio de una prisión. La activista aseguró que los soldados le tomaron fotos desnuda, además de negarle acceso a comida, agua y un abogado.

Wong expresó su "solidaridad" con las mujeres y afirmó que creía las acusaciones de las activistas. "Mi postura principal es creer siempre a las mujeres cuando se presentan denuncias de agresión sexual", afirmó la senadora, agregando que las denuncias son "terribles" y que este tipo de trato es "inaceptable".

Once australianos fueron detenidos en el marco de la flotilla que fue interceptada el 18 de mayo --formada por más de 400 personas-- mientras intentaban romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza, para entregar alimentos, medicinas y leche de fórmula para bebés.

La Global Sumud Flotilla ha presentado una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) alegando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura y otras violaciones del Derecho Internacional cometidas por el Ejército israelí.