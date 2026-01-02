La Policía de Finlandia detiene a dos personas en relación con los daños al cable submarino de la operadora Elisa

La Guardia Costera de Finlandia escolta a puerto al carguero 'Fitburg' - POLICÍA DE FINLANDIA

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Finlandia ha anunciado el arresto de dos personas vinculadas a los daños registrados el pasado miércoles al cable submarino de la operadora nacional Elisa, un incidente que desembocó en la incautación provisional de un carguero anclado en las inmediaciones de la sección dañada del cable y la detención, en un primer momento, de sus 14 tripulantes.

El incidente con el cable, que conectaba las capitales de Finlandia y Estonia, Helsinki y Tallín, está siendo tratado por las autoridades de ambos países con la máxima cautela. Países europeos han denunciado que la llamada "flota en la sombra" de Rusia, cargueros clandestinos rusos que evaden las sanciones internacionales sobre Moscú por la guerra de Ucrania, ha atacado en ocasiones estas infraestructuras con intenciones disruptivas.

Sin embargo, el primer ministro estonio, Kristen Michal, avanzó nada más conocer el incidente que de momento no existen pruebas de que esté ocurriendo aquí esta situación.

De momento, la Policía finlandesa ha confirmado además la imposición de prohibiciones de desplazamiento a otras dos personas relacionadas con lo ocurrido. Las fuerzas de seguridad no confirman que sean parte de la tripulación ni proporcionan detalles sobre su nacionalidad para preservar la privacidad de los implicados.

Sí es conocido que el carguero incautado es el barco 'Fitburg', que partió del puerto ruso de San Petersburgo con destino a Haifa, Israel, con bandera del país caribeño de San Vicente y Granadinas con 14 tripulantes rusos, georgianos, azeríes y kazajos.

La responsabilidad del caso queda ahora en manos de la Oficina Nacional de Investigación bajo los presuntos delitos de "daño con agravante e interferencia con agravante de las telecomunicaciones". Este viernes, sus responsables han vuelto a visitar el interior del buque para recopilar materia.

El interrogatorio de la tripulación comenzó el miércoles por la noche y prosiguió a lo largo del día de Año Nuevo, en paralelo al comienzo a las operaciones submarinas para concretar los daños al cable. Elisa informó en su momento que las comunicaciones no se habían visto afectadas gracias a la redundancia de los múltiples cables que conforman el sistema.

El 'Fitburg', cabe recordar, está ahora mismo anclado en el puerto finlandés de Kantvik (en el golfo de Finlandia, a las afueras de la capital del país, Helsinki) y bajo enormes medidas de seguridad hasta el punto de que el espacio aéreo sobre las instalaciones portuarias está cerrado al tráfico.