La Policía palestina detiene a un empresario por asistir a la conferencia de EEUU en Bahréin

29/06/2019

La familia del sospechoso asegura que fue a una boda, no a la presentación de la parte económica del plan de paz de EEUU

JERUSALÉN, 29 Jun. (Reuters/EP) -

La Autoridad Palestina ha detenido a un empresario palestino que habría participado en la conferencia económica celebrada recientemente en Bahréin y patrocinada por Estados Unidos para impulsar el desarrollo palestino como primer punto para un acuerdo de paz con Israel. Sin embargo, la familia del detenido asegura que viajó para asistir a una boda.

El detenido sería Salá Abú Miala, originario de la ciudad cisjordana de Hebrón, según recogen el diario israelí 'Haaretz' y la cadena de televisión pública isarelí Kan. Abú Miala fue detenido en la noche del viernes al sábado.

"Salá fue ayer a la celebración de una boda de un familiar y después desapareció. Desde entonces no le hemos visto", ha explicado el hermano del detenido en declaraciones bajo condición de anonimato a la agencia de noticias Reuters. El hermano ha asegurado que no se ha presentado ningún agente en la casa de Abú Miala.

La Policía palestina no ha respondido a las peticiones de información sobre este caso, pero el empresario palestino Ashraf Yabari, quien sí asistió a la conferencia de Manama ha apuntado en declaraciones telefónicas que "el hijo de Salá me llamó por teléfono y me ha dicho que su padre ha sido detenido".

Los escasos empresarios palestinos que han participado en la conferencia de Bahréin han sido calificados de "colaboracionistas" por las autoridades palestinas, que rechazaron la iniciativa por considerarla un "chantaje".

La propuesta de Estados Unidos incluye la creación de un fondo de inversiones por 50.000 millones de dólares que aportarán en diez años los países árabes de la región para impulsar la economía palestina.

Sin embargo, las autoridades palestinas ya han rechazado la propuesta y han advertido de que cualquier solución pasa por un acuerdo político que resuelva el contencioso.