La Policía de Turquía detiene a otras 14 personas por presuntos lazos con Estado Islámico y Al Qaeda

Archivo - Imagen de archivo de la Policía turca. - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este martes a otras 14 personas presuntamente vinculadas con las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo en varios puntos de la localidad de Estambul, en el oeste del país, a medida que aumentan este tipo de medidas.
La Policía ha indicado en un comunicado que se ha abierto una investigación al respecto dado que algunos de los detenidos han sido acusados de financiar grupos terroristas. Todos ellos estarían vinculados a miembros de Estado Islámico y Al Qaeda en "zonas de conflicto", una clara referencia a Siria.
Las autoridades han indicado así que los sospechosos habrían mostrado "afinidad" por estos grupos en mensajes difundidos a través de redes sociales, donde habrían hecho apología del terrorismo, y han alertado de que tenían previsto planear ataques en suelo turco.
Turquía ha incrementado recientemente las operaciones antiterroristas a nivel interno para frenar las acciones por parte de miembros de estas organizaciones, así como posibles facilitadores y redes de financiación. Este tipo de redadas son comunes en el país para desmantelar la presencia de estas organizaciones.
Tras un ascenso meteórico en 2014 en Irak y Siria, durante el cual se hizo con vastas extensiones de territorio, Estado Islámico vio cómo su autoproclamado "califato" se iba resquebrajando. Fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria dos años más tarde, si bien algunas células del grupo han permanecido activas.
En 2013, Turquía se convirtió en uno de los primeros países en declarar a Estado Islámico grupo terrorista. Desde entonces, el país ha sido objeto de múltiples ataques por parte de dicha organización, que han dejado más de 300 muertos y cientos de heridos en una decena de atentados suicidas.