La Presidencia de Irak rechaza "cualquier forma de injerencia extranjera" tras las amenazas de Trump

Manifestación en apoyo al ex primer ministro Nuri al Maliki tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, frente a la Embajada de EEUU en Irak - Ameer Al-Mohammedawi/dpa

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Irak ha rechazado este jueves "cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos políticos iraquíes" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con retirarle la ayuda al país si el ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) vuelve al poder.

"Los asuntos internos de Irak son un asunto puramente soberano, que debe ser decidido únicamente por los iraquíes, con base en su libre voluntad, tal como lo consagra la Constitución, y mediante un sistema democrático basado en elecciones que verdaderamente representen las decisiones del pueblo", reza un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, Bagdad ha destacado que "el respeto a la soberanía nacional es fundamental para la construcción del Estado y la consolidación de la estabilidad política, en particular en el proceso de formación de gobierno, basado en los resultados de las elecciones celebradas en noviembre, que contaron con una amplia participación de los iraquíes y de las fuerzas políticas".

Por último, ha reiterado su compromiso "de seguir una política exterior equilibrada basada en la apertura y la cooperación con todos los países, de manera que fortalezca las relaciones basadas en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos, y logre los intereses comunes de los pueblos, de forma que contribuya a apoyar la seguridad y estabilidad regional e internacional".

Esta semana Trump amenazó con cortar la ayuda a Irak si se reelegía a Al Maliki (2006-2014) como primer ministro. "La última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", dijo el magnate republicano en un mensaje en redes sociales en donde calificó sus políticas de "descabelladas".

Estaba previsto que los diputados iraquíes votaran en la víspera al nuevo presidente del país y que el futuro jefe de Estado encargara a Al Maliki la formación del próximo gobierno, si bien el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, pospuso la sesión.

En Irak rige un acuerdo de cuotas sectario a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente del país debe ser kurdo.