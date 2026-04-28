La presidenta del CICR viaja a Irán para abordar la situación humanitaria tras la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Imagen de archivo de una bandera del Comité Internacional de la Cruz Roja en su sede en Génova (Suiza) - Britta Pedersen/Dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha llegado este martes a Irán en el marco de una visita oficial destinada a abordar con las autoridades la situación humanitaria tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

El organismo ha indicado en un comunicado que Spoljaric se reunirá con altos cargos iraníes y con representantes de la Media Luna Roja de Irán para discutir "las consecuencias humanitarias de las hostilidades en Irán y en la región" y para "reafirmar la importancia del Derecho Internacional Humanitario a la hora de proteger a los civiles y la infraestructura esencial durante el conflicto".

"La presidenta también abordará las medidas prácticas para que el CICR pueda entregar más suministros para apoyar las labores de socorro, incluidas las de la Media Luna Roja, que ha estado a la vanguardia de la respuesta humanitaria", ha manifestado, tras una primera entrega de 170 toneladas de ayuda durante el mes de abril.

Así, el CICR ha reseñado que la visita de Spoljaric a Irán es parte de sus actividades en la región y del diálogo del organismo con las autoridades iraníes, que a su juicio "reflejan el compromiso directo del CICR con todos los Estados para fomentar el respeto a las normas de la guerra".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en la capital paquistaní, Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.