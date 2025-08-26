El presidente de Corea del Sur reconoce que temieron un "momento Zelenski" durante la reunión con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su par surcoreano, Lee Jae Myung, en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha reconocido que su equipo temió que se produjera un "momento Zelenski" durante la reunión del lunes en el Despacho Oval con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que sugiriera en redes sociales que el país asiático no era el mejor lugar para hacer negocios.

Lee ha explicado que su equipo "estaba preocupado" ante la posibilidad de que se produjera un episodio similar a la encerrona que sufrió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en febrero de este año, con un Trump y su plana mayor reprochándole desde su supuesta falta de gratitud hasta su vestuario.

Sin embargo, pese al recelo inicial, ha dicho que confiaba en que no se vería en una situación como aquella. "Eso se debe a que había leído el libro del presidente Trump, 'El arte de la negociación'", ha bromeado en un acto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el lunes por la noche, informa 'Politico'.

"Superó mis expectativas", ha dicho Lee al valorar su encuentro con Trump, que versó sobre cómo estrechar los lazos económicos y "modernizar" su alianza "para que sea más recíproca y orientada al (...) cambiante panorama de seguridad".

Corea del Sur anunció que invertirá en Estados Unidos unos 150.000 millones de dólares (unos 130.000 millones de euros) en una serie de contratos relacionados principalmente con la industria militar, energética y del transporte.