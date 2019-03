Publicado 02/03/2019 11:20:46 CET

LONDRES, 2 Mar. (Reuters/EP) -

El presidente de Eslovenia, Borut Pahor, ha asegurado que su país y también otros muchos de la UE estarían dispuestos a aplazar la fecha de la salida de Reino Unido de la UE, una posibilidad que reconoce ya incluso la primera ministra británica, Theresa May.

"Creo que Eslovenia y muchos otros países apoyarían un sí. Nadie quere un Brexit duro y ningún tipo de vía caótica", ha afirmado Pahor al ser interrogado por la posibilidad de aplazar unos meses el Brexit, iniciativa que debería ser apoyada por unanimidad por los estados miembros de la UE.

"Pienso que esa ampliación de los plazos sería una opción", ha añadido Pahor, de visita en Reino Unido, en una entrevista con Sky News publicada este domingo.

Sin embargo, ha advertido en la línea oficial de Bruselas que esta ampliación no implica necesariamente una flexibilización de las condiciones del Acuerdo de Retirada pactado entre Londres y la UE que no ha podido ser ratificado en el Parlamento británico. "No está claro ahora mismo si Reino Unido tiene una postura clara sobre una posible solución de compromiso", ha agregado.