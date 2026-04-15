El presidente húngaro manda formar Gobierno a Magyar quien le pide su dimisión para agilizar el proceso

BUDAPEST, April 13, 2026 -- Peter Magyar, nuevo primer ministro de Hungría, en una rueda de prensa tras su victoria electoral el 13 de abril en budapest - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ganador de las elecciones y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha recibido este miércoles el encargo del presidente de Hungría, Tamás Sulyok, de formar Gobierno tras su victoria arrolladora en las elecciones de este domingo gracias a la que controlará dos tercios de la Asamblea Nacional.

En su visita al Palacio de Sándor para una reunión de 40 minutos, Sulyok le ha pedido a Magyar que forme gobierno, según ha informado el líder de Tisza en declaraciones a la prensa tras el encuentro. "Le agradecí la invitación y luego el Presidente me informó sobre el orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional", ha señalado en declaraciones recogidas por el diario digital Telex.

En la reunión, el líder de Tisza le ha pedido formalmente al presidente que presente su dimisión para agilizar el proceso. "Me respondió que lo consideraría", ha explicado Magyar, quien ha añadido que si Sulyok no renuncia voluntariamente, "utilizará todos los recursos del nuevo Parlamento" para lograr su cese.

"No está capacitado para servir como guardián de la legalidad. No está capacitado para servir como una autoridad moral o un modelo a seguir. Tras la formación del nuevo gobierno, Tamás Sulyok debe dejar el cargo de inmediato", ha expresado Magyar en una publicación coincidiendo con la reunión.

MAGYAR PIDE ACELERAR EL TRASPASO DE PODERES

Magyar ha vuelto insistir en acelerar el traspaso de poderes, señalando su "esperanza" en formalizar su Gobierno antes del 12 de mayo, fecha estipulado para el cambio de Ejecutivo, si bien ha apuntado a que se pueda realizar la sesión inaugural el próximo 4 de mayo.

"Me dirigiré al Presidente de la República, y él debe anunciar la sesión inaugural de la Asamblea Nacional antes del 12 de mayo" ha afirmado el líder de Tisza sobre su demanda a Sulyok.

Respecto al primer ministro saliente, Viktor Orbán, Magyar le ha pedido ser "responsable" durante los últimos días de su mandato insistiendo en que "tiene una enorme responsabilidad por lo que haga en los próximos 20-30 días", aludiendo a la crisis económica y al auge de los precios de la energía.

MAGYAR BUSCA FORMAR GOBIERNO A CONTRARRELOJ PARA CONSEGUIR LOS FONDOS EUROPEOS CONGELADOS

El próximo primer ministro ha declarado igualmente que intentará recuperar los fondos de la UE para finales de agosto. Según ha dicho, Hungría "necesita este dinero" y se asegurará de que los fondos de Bruselas se utilicen "de forma eficiente".

Previamente, en una entrevista en la televisión estatal, ha afirmado que su nuevo Gobierno trabajará a contrarreloj para desbloquear fondos comunitarios. "A finales de agosto se decidirá si podemos recuperar parte de las partidas del fondo de recuperación", ha explicado Magyar sobre el plazo que se propone para conseguir estos fondos.

La Comisión Europea mantiene congelados unos 17.000 millones de euros asignados a Hungría como consecuencia de la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán y las reformas que pusieron en riesgo la independencia judicial en el país y que atentaron libertades de colectivos vulnerables.

Así, el tiempo apremia para el líder de Tisza y futuro primer ministro, que ha reconocido que el plazo es ajustado. "Coincidí con Ursula von der Leyen en que el plazo para la asignación de fondos de la UE es muy ajustado", ha explicado Magyar.