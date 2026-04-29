El presidente libanés pide a Israel aplicar "plenamente" el alto el fuego y espera que EEUU fije nueva ronda

El presidente libanés, Joseph Aoun, en un acto en Beirut - PRESIDENCIA DE LÍBANO EN X

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha insistido este miércoles en que Israel debe aplicar "plenamente" el alto el fuego antes de proceder a las negociaciones y en este sentido ha apuntado a que solo está esperando a que Estados Unidos fije una fecha para la que sería la tercera ronda de conversaciones entre los dos países, desde el inicio del proceso diplomático para poner fin a última ofensiva del pasado 2 de marzo.

"Israel debe comprender de una vez por todas que el único camino hacia la seguridad pasa por las negociaciones, pero primero debe aplicar plenamente el alto el fuego antes de pasar a las negociaciones (...) Ahora estamos a la espera de que Estados Unidos fije una fecha para iniciar las negociaciones", ha declarado durante un acto ante una delegación de entidades económicas.

El mandatario libanés ha destacado que el "asunto" está "ahora en manos de" su homólogo estadounidense, Donald Trump, "quien tiene un gran interés por el país". "Durante nuestra conversación telefónica, habló muy bien de Líbano y de su gente, y esta es una oportunidad que debemos aprovechar para guiar a nuestro país hacia la seguridad y la paz", ha recalcado en alusión a la llamada que ambos mantuvieron el pasado 16 de abril.

Aoun ha defendido que las autoridades libanesas están haciendo "todo lo posible para alcanzar una solución a la situación actual, una que evite la violencia y el derramamiento de sangre", así como por "mitigar" los efectos de los ataques del Ejército israelí contra su territorio pese a las "numerosas dificultades" que enfrenta Beirut.

"Mantenemos contactos intensivos con este fin, ya que los ataques israelíes no pueden continuar sin cesar tras la declaración del alto el fuego", ha manifestado antes de reiterar que la "única forma forma de proteger las fronteras es la presencia del Estado libanés, con toda su fuerza, en todo el sur del país, hasta las fronteras internacionales", en alusión al desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

Por otra parte, el presidente Aoun ha respondido a las críticas por la "libertad" reconocida a Israel para que ataque territorio libanés, aclarando que viene recogida en una "declaración, no un acuerdo", difundida por Washington. "Es el mismo texto adoptado en noviembre de 2024, que fue acordado por todas las partes en aquel momento. Es una declaración, no un acuerdo, ya que un acuerdo se alcanza tras la conclusión de las negociaciones", ha manifestado sobre el documento que dio lugar a la tregua el pasado 16 de abril y extendida por tres semanas más.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado este miércoles que 2.576 personas han muerto y 7.962 han resultado heridas en ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, después de que Hezbolá lanzara proyectiles contra Israel en respuesta a la muerte del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán.