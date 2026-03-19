El presidente del Parlamento de Irán se burla de los datos de EEUU e Israel sobre daños a sus capacidades militares

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, se ha burlado este jueves de la precisión de los datos que publican Estados Unidos e Israel sobre daños a sus capacidades militares en el marco de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero, en pleno proceso de negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Según declaraciones de oficiales militares israelíes y estadounidenses, el 320% de las lazaderas de misiles de Irán han sido destruidas hasta el momento. Sin embargo, Irán sigue lanzando misiles a un ritmo elevado", ha indicado Qalibaf en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

"Ahora, el enemigo pretende destruir hasta el 500% de ellos. ¡Un logro único para las Fuerzas Armadas estadounidenses!", ha ironizado, después de que durante los últimos días tanto Israel como Estados Unidos hayan asegurado haber causado graves daños a Irán, con el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmando en varias ocasiones que Teherán no cuenta ya con Fuerza Aérea o Armada.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.