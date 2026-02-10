El presidente del Parlamento venezolano asegura que "no habrá elecciones" en el país a corto plazo

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha descartado la celebración de elecciones a corto plazo, alegando que primero "se debe lograr la estabilización" del país latinoamericano, que vive un nuevo período político tras la captura, el pasado 3 de enero, del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas e inmediaciones.

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización", ha asegurado durante una entrevista concedida a la cadena Newsmax el pasado sábado y difundida este lunes, en la que ha defendido que "trabajaremos según un cronograma que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por" ambas partes.

El hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha justificado la falta de un fecha prevista para convocar comicios indicando que "lo que hemos acordado y en lo que estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos".

Preguntado por la ilegitimidad de las últimas elecciones --celebradas en julio de 2024 y en las que Maduro fue proclamado ganador pese a las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional-- Rodríguez ha respondido con un rotundo "no" y ha reiterado que "en Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un cronograma muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución venezolana".

"Y este Gobierno interino hará todo siguiendo exactamente lo establecido en la Constitución", ha agregado, tras lamentar que "hay una realidad que demuestra que hemos estado divididos durante mucho tiempo".

Rodríguez, que ha subrayado que "el país ha sido increíblemente maduro" ante el "evento altamente traumático" de la operación militar estadounidense, ha defendido que la dirigente venezolana "busca (...) estabilizar completamente el país, reconciliar a todos, a toda la población de Venezuela".

Estas declaraciones llegan días después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado haya asegurado que cree que podría haber elecciones "transparentes" en el país latinoamericano en nueve o diez meses, si bien ha afirmado que no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un cronograma concreto para unos comicios tras la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.