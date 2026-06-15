El presidente de Somalilandia inaugura su embajada en Jerusalén

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro, y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del autoproclamado país independiente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro, ha participado este lunes en un acto por la inauguración formal de la embajada en Jerusalén, un acto histórico, ya que Israel es el único país que reconoce la independencia de Somalilandia.

"Nuestros dos países han actuado con valentía y realismo. Israel ha reconocido a Somalilandia como Estado independiente, una realidad desde hace varias décadas", ha afirmado el presidente israelí, Isaac Herzog, en un acto oficial con Irro.

Herzog ha resaltado que "Somalilandia ha elegido abrir una embajada aquí en Jerusalén, la capital de Israel". Somalilandia abre la octava legación diplomática en Jerusalén, aunque la mayoría de los países con relaciones con Israel mantienen su sede diplomática principal en Tel Aviv debido a que Jerusalén Este está ocupado militarmente por Israel desde 1967 y Palestina reclama también la ciudad como capital de su futuro estado.

Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi también tienen embajada en Jerusalén, al igual que Kosovo, y Hungría, República Checa y Eslovaquia tienen sucursales de sus embajadas en la ciudad.

"Solo un país quiere vernos, reconocer a Somalilandia. Y es el Gobierno de Israel y su pueblo", ha apuntado por su parte Irro, que ha invitado a Israel a abrir también una embajada en la capital de Somalilandia, Hargeisa, para certificar "una nueva fase estratégica" en las relaciones bilaterales.

Irro también se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, a quien ha trasladado el deseo de Somalilandia de profundizar la cooperación en materia de seguridad, comercio, inversiones y desarrollo social.

En particular, Somilandia ofrece oportunidades para inversiones israelíes en el sector financiero, construcción, agrario, energía, turismo, logística e industrias extractivas, según Irro.

"Nuestro país es un destino económico emergente con un importante potencial sin explorar, un entorno estable y seguro, una economía de libre mercado y un gobierno que facilita el crecimiento liderado por el sector privado", ha destacado el dirigente somalilandés.

Saar, por su parte, ha destacado la apertura de una embajada en Jerusalén como un hito "histórico". De hecho, ha revelado que Irro estuvo ya en Jerusalén en octubre y que hubo todo un proceso "privado" de contactos antes del acercamiento diplomático. "Nadie decide por Israel y nadie decide por Somalilandia con quién mantenemos relaciones diplomáticas", ha remachado.

Irro ha recordado que Israel reconoció a Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, por lo que su actual visita a Israel es la primera visita oficial de un jefe de Estado al extranjero.

Somalilandia, antigua colonia británica que carece de reconocimiento oficial desde que declaró su independencia de Somalia en 1991, funciona 'de facto' como una entidad administrativa, política y de seguridad independiente.

El reconocimiento israelí de diciembre tiene un enorme componente geoestratégico, como recordaron en su momento expertos israelíes, porque la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.