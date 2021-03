Una de las presuntas víctimas de Cuomo le califica como un "abusador de manual" que intentó acostarse con ella

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Charlotte Bennett, quien trabajó como asesora adjunta de Sanidad en el Gobierno del estado de Nueva York, ha dado este viernes más detalles acerca de las supuestas agresiones de carácter sexual de las que habría sido víctima por parte del gobernador demócrata, Andrew Cuomo, al que ha calificado de "abusador de manual"

"Él deja que su temperamento y su enfado gobiernen la oficina, pero fue muy dulce conmigo durante un año con la esperanza de que tal vez un día, cuando se acercara a mí, yo pensara que éramos amigos o que era apropiado, o que estaba bien", ha contado Bennett durante en una entrevista concedida a la CBS.

La semana pasada Bennett se unió a las denuncias de Lindsey Boylan, la primera mujer que acusó a Cuomo de acoso sexual a través de un carta en la que relató cómo "la intimidación" dentro de su administración era "tan generalizada" que "se toleraba". Días después, Anna Ruch, quien coincidió con Cuomo en un salón de actos, contó otro episodio que no dejaba en buen lugar el gobernador.

Bennett, de 25 años, ha contado que Cuomo le habría insinuado que se sentía "cómodo" saliendo con chicas de su edad y que estaban buscando "una novia mayor de 22 años", pues "se sentía muy solo".

"Sin decirlo explícitamente, me dio a entender que yo era lo suficientemente mayor para él y que estaba solo", ha recordado Bennett, haciendo referencia a una reunión que ambos mantuvieron en junio de 2020 y en la que las preguntas de Cuomo le hicieron sospechar que "estaba tratando de acostarse" con ella.

Durante aquella ocasión, Bennett ha contado como Cuomo le habría preguntado sobre si tenía "problemas para disfrutar con alguien", pues ella había sufrido un episodio anterior de abusos sexuales. "Me preguntó si se me hacía difícil estar con alguien físicamente".

"Creo que es realmente estratégico. Creo que los abusadores buscan a personas vulnerables, con traumas previos, tienen la idea de que tal vez puedes estar más dispuesta a aceptar su comportamiento por tener un historial de violencia sexual, pues tal vez no tienen tanta confianza en sí misma debido a ello", ha valorado.

Ante la avalancha de críticas, y las voces que le han estado exigiendo desde entonces su dimisión, Cuomo salió a pedir disculpas esta semana por lo sucedido, aunque, matizó, que sus intenciones habían sido "malinterpretadas" y que "nunca" tocó a nadie de manera "inapropiada".

Para Bennett aquello "no fue una disculpa" y ha subrayado que no se trataba de lo que ella creyó, sino de una cuestión acerca de "las acciones" de Cuomo. "El hecho es que me estaba acosando sexualmente y no se ha disculpado por acosarme sexualmente", ha zanjado.

RENUNCIAS EN EL GABINETE DE CUOMO

La presión contra Cuomo para que renuncie ha aumentado, después de que varios compañeros de la delegación demócrata de Nueva York se hayan sumado a la petición de los republicanos para que deje el cargo.

Sin embargo, Cuomo, quien también arrastra acusaciones y denuncias por mala praxis durante la gestión de la pandemia, ha descartado que lo fuera a hacer y ha pedido esperar a que termine la investigación, abierta por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que se está llevando a cabo.

En las últimas horas otras dos trabajadoras más de su gabinete han presentado su renuncia, la secretaria de prensa, Caitlin Girouard, y la asesora política interina, Erin Hammond.

Ellas se han sumado a Gareth Rhodes, asesor de Cuomo en materia sanitaria y uno de los artífices del plan de vacunación en el estado de Nueva York, quien dejó la administración estatal para volver al Departamento de Servicios Financieros. En los próximos días se espera que también salga el subsecretario de prensa, Will Burns.

La Oficina de Cuomo ha asegurado que todas estas salidas ya estaban previstas.