El primer ministro de Canadá afirma que las relaciones con China son "más predecibles" que con EEUU

El presidente de China, Xi Jinping, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, tras un encuentro en Pekín. - Europa Press/Contacto/Xie Huanchi

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha afirmado este viernes que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Así lo ha manifestado tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, durante su visita al gigante asiático, la primera realizada por un jefe de Gobierno canadiense en ocho años. No obstante, ha destacado que si bien no son tan previsibles, las relaciones con Estados Unidos son más "multifacéticas y amplias" que las que Ottawa mantiene con Pekín.

Las partes han apostado por mantener unos lazos "estables" de cara al futuro y han destacado que el encuentro supone un "punto de inflexión", según han explicado en un comunicado conjunto. Además, han descrito las conversaciones como "francas" y han aventurado que esto podría llevar a una relación "más efectiva" entre las partes.

Además, han acordado reanudar el diálogo estratégico económico y financiero al más alto nivel, ampliar el comercio y la inversión, mejorar la cooperación en agricultura, salvaguardar la estabilidad de la cadena de suministro global y combatir las estafas mediante telecomunicaciones y luchar contra el narcotráfico.

"Los dos países han pactado de forma preliminar retirar las barreras comerciales y reducir los aranceles entre las partes", han afirmado.

Xi, por su parte, ha instado a "construir una alianza estratégica con un sentido de la responsabilidad hacia la historia y la gente de todo el mundo". En este sentido, ha mostrado su disposición a "seguir trabajando para lograr este objetivo".