Profesores de Zimbabue amenazan con una huelga si reabren los colegios el 29 de junio para exámenes ante el coronavirus

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Profesores de Zimbabue han amenazado este viernes con acudir a una huelga en caso de que el Gobierno mantenga su plan de reapertura de escuelas el 29 de junio para la celebración de exámenes, debido a que consideran que el país no estará preparado a causa de la pandemia de coronavirus.

La secretaria para Educación Primaria y Secundaria, Thumisang Thabela, afirmó el miércoles ante el Parlamento que los exámenes tendrán lugar entre el 29 de junio y el 22 de julio, si bien varios sindicatos de profesores han indicado que son necesarias medidas de seguridad que podrían no estar preparadas a tiempo.

El presidente de la Asociación de Profesores de Zimbabue (ZIMTA), Sifiso Ndlovu, ha manifestado que "convocar exámenes no es una panacea para la COVID-19" y ha recordado que "es una pandemia que ha dejado muchos muertos en el mundo y sigue haciéndolo".

"Una declaración (de convocatoria) no significa nada si los protocolos sanitarios necesarios y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no son respetados", ha sostenido, tal y como ha recogido el diario zimbabuense 'The Herald'.

"No estamos preparados para los exámenes en junio. Los profesores no quieren. Si las autoridades siguen adelante con su plan, iremos a un conflicto laboral", ha advertido Ndlovu, quien ha pedido al Gobierno que "considere que Cambridge ha cancelado sus exámenes en junio". "Es algo que deberíamos considerar", ha agregado.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Sindicato Amalgamado de Profesores Rurales (ARTUZ), Obert Masaraure, quien ha recalcado que "no hay prisa". "No queremos perder vidas, no debemos forzar una reapertura de escuelas prematura", ha argüido.

"Los alumnos, los profesores y todo el mundo involucrado en el proceso debe someterse a pruebas antes de que haya actividad alguna en las escuelas, ya sean exámenes o clases", ha incidido, una aseveración respaldada por Manual Nyawo, del Sindicato Nacional de Profesores de Zimbabue (ZINATU).

Las autoridades zimbabuenses han confirmado hasta la fecha 51 casos de coronavirus, con cuatro fallecidos y 18 recuperados, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).