Un proyectil impacta en la Embajada de EEUU en Irak

Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak (archivo) - Ameer Al-Mohammedawi/dpa

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un proyectil ha impactado este sábado sobre la sede de la Embajada de Estados Unidos en Irak, en la Zona Verde de seguridad de Bagdad, según fuentes iraquíes.

El impacto de un misil habría provocado la columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, según una fuente del aparato de seguridad iraquí citada por la cadena Al Yazira.

En concreto, el ataque habría destruido parte de su sistema antiaéreo, según esta fuente, que no ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

Poco después, la Embajada estadounidense en Bagdad ha recordado la recomendación de salir "inmediatamente" de Irak dirigida a todos los ciudadanos estadounidenses. "Milicias terroristas proiraníes han atacado la Zona Internacional del centro de Bagdad en múltiples ocasiones", ha resaltado la Embajada.

"No intenten venir a la Embajdada en Bagdad ni al Consulado General de Erbil por el riesgo de cohetes, drones y morteros en el espacio aéreo iraquí", ha planteado la Embajada, que mantiene el nivel 4 de alerta por riesgo de "terrorismo, secuestros, conflicto armado, inestabilidad civil y capacidad limitada del Gobierno para proporcionar los servicios de emergencia".