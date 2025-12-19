Putin advierte de que el "atraco" de la UE a sus fondos trastocará el sistema financiero mundial

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido este viernes de que el "atraco" de la UE a sus activos congelados no solo dañará la imagen de Europa sino que también puede desestabilizar el sistema financiero mundial.

Putin ha señalado que la maniobra de la UE para hacerse con los fondos rusos congelados para entregárselos a Ucrania va más allá de un robo, ya que esto "es una sustracción secreta de una propiedad" y en este caso "lo hacen abiertamente".

"Esto es un atraco", ha afirmado durante un acto con la prensa y la ciudadanía para hacer balance del año. "Además de pérdidas de imagen, puede conllevar pérdidas directas con los fundamentos del actual orden financiero", ha advertido el líder ruso, quien ha subrayado que acudirán a los tribunales a defender sus intereses.

En ese sentido, el presidente ruso ha asegurado que ya son muchos los países, "en primer lugar los productores de petróleo", que temen por la integridad de las reservas de oro y divisas que tienen depositados en bancos de la eurozona. "Viendo lo que está pasando, ya surgen las sospechas y las dudas", ha dicho.

La UE y el G7 han confiscado activos rusos por valor de unos 300.000 millones de euros desde que comenzó esta fase de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, de los cuales alrededor de 200.000 millones se encuentran en Europa.