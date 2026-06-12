Putin afirma que el Ejército ruso avanza "gradualmente" en Ucrania y anuncia una intensificación de los ataques

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Sergei Bulkin/TASS via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que las fuerzas rusas siguen avanzando "gradualmente" en territorio ucraniano y ha anunciado una "intensificación de los ataques" contra el país a medida que avanza la invasión del territorio, que empezó hace más de cuatro años.

"Las fuerzas rusas están logrando avances sistemáticos diarios y lograrán liberar todos los territorios", ha especificado, antes de afirmar que Moscú "responderá apropiadamente" ante las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus ataques contra regiones rusas situadas cerca de la frontera.

"Vamos a responder. Aumentaremos nuestros ataques sobre la infraestructura enemiga para conseguir que dejen de atacar nuestras instalaciones civiles", ha asegurado el mandatario ruso, que ha afirmado que el despliegue militar en Ucrania supera los 700.000 efectivos, una "gran agrupación", según ha recogido la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el país "cada día extiende más su control a nuevos territorios en la zona". "Paso a paso --no tan rápido como nos gustaría--, pero avanzamos cada día. Tomamos gradualmente bajo control nuestros territorios. Así seguirá siendo", ha aclarado, no sin antes indicar que nadie "debe dudar de que Rusia logrará sus objetivos".

Putin ha recalcado la importancia de "ir poco a poco" y ha garantizado que "nadie impondrá la derrota sobre Rusia". "Nuestro pueblo unido es consciente de su responsabilidad ante las futuras generaciones, ante nuestros hijos y nietos", ha explicado durante un encuentro con militares que participan en la invasión.

Además, ha asegurado que solo el pueblo ruso "tiene la capacidad de defender a su país, reforzarlo y crear las condiciones para su desarrollo seguro" y ha recomendado a los enemigos "no combatir contra Rusia ni intentarlo jamás". "Vivamos de manera amistosa y resolvamos todos los asuntos mediante las negociaciones. Pero deben ser negociaciones, y no ultimátums", ha apuntado.

No obstante, ha vuelto a insistir en que el país está dispuesto a "mantener negociaciones orientadas a la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania, siempre que se tengan en cuenta sus intereses nacionales, tanto tácticos como estratégicos", unas declaraciones similares a las ofrecidas en el pasado.

"Estamos dispuestos a negociar, pero solo teniendo en cuenta nuestros intereses nacionales. Y no solo los de hoy, sino también los del futuro, diseñados para una perspectiva histórica", ha aclarado. En lo que va de 2026, los equipos negociadores de Rusia y Ucrania han mantenido tres rondas de consultas con la mediación de Estados Unidos.