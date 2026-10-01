Putin señala que las advertencias a la OTAN son una respuesta a "sus intentos de intimidación"

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha incidido este jueves en que las advertencias que han trasladado en las últimas horas a los países de la OTAN acerca de la posibilidad de utilizar su arsenal nuclear en caso de ataque "no son una intimidación", sino "una repuesta" a quienes han pretendido intimidarles.
"No estamos tratando de asustar a nadie", ha afirmado durante su intervención en un foro celebrado en Moscú, desde donde ha advertido, no obstante, de que Rusia empleará "todas las armas a su disposición" en caso de que se produzca un ataque directo contra alguno de sus territorios. "Es inevitable", ha apuntado.
"Las cartas que se han enviado a algunos países, no son intimidación; son una respuesta a un intento de intimidarnos", ha defendido Putin, quien ha matizado que la respuesta no tiene por qué significar el uso de armas nucleares. "Nosotros decidiremos cuáles son", ha zanjado, según recogen agencias rusas de noticias.
Las declaraciones del presidente ruso responden al supuesto bloqueo y amenazas que la OTAN viene lanzando contra el exclave ruso de Kaliningrado, especialmente desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, incluyendo, ha dicho Putin, ejercicios en el mar Báltico, o intentos de detener los barcos y buques rusos.
"Nos enfrentaremos a un adversario que nos dobla en tamaño, con un importante potencial económico y militar. No tendremos la fuerza ni los recursos para contrarrestar esta amenaza y tendremos que aprovechar nuestra ventaja" que, no es otra, ha dicho que un "tipo de armas" que "nadie más posee".
Aún con todo, Putin ha reiterado, como han venido haciéndolo en los últimos días sus portavoces que Rusia no supone una amenaza para Europa y no pretende tampoco hacer uso de su arsenal nuclear. "Si queremos vivir, hagámoslo en armonía. Busquemos juntos la manera de lograrlo", ha dicho en otro momento de su discurso.
A su vez, ha censurado que la "destrucción" de Rusia se haya convertido en una "ideología de Estado" en muchos lugares de Europa, lo que ha colocado a Moscú "en una situación en la que simplemente se vio obligado a defenderse", ha justificado.