Qatar anuncia la creación de "grupos de seguimiento" en el comienzo oficial de la cumbre EEUU-Irán en Suiza

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, comienzan la Cumbre de Lucerna a 21 de junio de 2026 - GOBIERNO DE PAKISTÁN

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mediación de Qatar ha anunciado este domingo el comienzo formal de la Cumbre del Lago Lucerna, la primera reunión entre las cúpulas negociadoras de Estados Unidos e Irán sobre el preacuerdo firmado esta semana para intentar poner fin a la guerra, y la creación de "grupos de seguimiento" para vigilar la aplicación de los catorce puntos que conforman este llamado memorándum de entendimiento.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, encabezan respectivamente las delegaciones que compartirán impresiones con la mediación de Qatar y de Pakistán en el castillo suizo de Bürgenstock en una jornada de trabajo separada en dos sesiones, matinal y vespertina, con el objetivo de establecer una estructura que defina los próximos y cruciales 60 días de negociaciones que estipula el preacuerdo.

El portavoz de Exteriores de Qatar, Majid bin Mohamed al Ansari, a informado de la creación de "grupos técnicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento" así como de "grupos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando hacia la conclusión del acuerdo final".

El portavoz ha celebrado "el compromiso de todas las partes de llevar a cabo el proceso de negociación de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral y sostenible" en medio, ahora mismo, de una crisis por la continuación de la ofensiva israelí en el sur de Líbano y el nuevo cierre del estrecho de Ormuz que declaró Irán el sábado en represalia a los bombardeos.

El portavoz de Exteriores de Qatar ha reiterado por último "el pleno apoyo del Estado de Qatar a todos los esfuerzos encaminados a lograr el éxito de las negociaciones y alcanzar un acuerdo final que promueva la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad sostenibles en la región".