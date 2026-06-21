Qatar informa de que las conversaciones EEUU-Irán en Suiza continúan

JD Vance, Shehbaz Sharif y Abdulrahman al Thani en Suiza - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Abdulrahman al Thani, ha informado este domingo de que las conversaciones entre las delegaciones Estados Unidos e Irán reunidas en el lago Lucerna de Suiza siguen adelante.

"Damos la bienvenida a la reunión de hoy en el lago Lucerna, en Suiza, y a la continuación de las conversaciones Estados Unidos-Irán", ha publicado Al Thani en redes sociales después de que medios iraníes anunciaran que la delegación de Teherán se había retirado de la mesa de negociación en protesta por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al Thani ha expresado su agradecimiento "a Pakistán y a todas las partes que han aportado para este proceso y esperamos seguir construyendo". Asimismo ha citado la contribución de Suiza por acoger el encuentro.

"Qatar seguirá dedicándose a apoyar esta mediación hasta el final, hasta que consigamos una solución. Siempre estaremos ahí para lograr más paz, prosperidad y, ójala, un mejor futuro para nuestra región", ha declarado Al Thani desde Suiza.

Fuentes cercanas a la negociación citadas por la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní, habían informado previamente de la retirada de los negociadores iraníes en respuesta a un mensaje de Trump. De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que Trump publicara un mensaje de menor tono para facilitar las negociaciones.

"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", había asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como "recaudador de peajes", como ha hecho Irán durante el conflicto.

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podriamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

Trump, por último, ha echado la culpa a Irán del nuevo repunte de la violencia en Líbano, un factor que podría hacer descarrilar las negociaciones. El presidente de EEUU se ha apartado de sus críticas a Israel de los últimos días y señalado directamente a Teherán y su relación estratégica con las milicias chiíes de Hezbolá.

"Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados representantes en Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, pero con más fuerza", ha avisado el presidente estadounidense.