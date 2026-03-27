El rapero Balendra Shah jura el cargo como nuevo primer ministro de Nepal, el más joven de la historia

El nuevo primer ministro de Nepal, Balendra Shah, jura el cargo. - Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Rastriya Swatantra, el rapero de 35 años Balendra Shah, ha jurado este viernes el cargo como nuevo primer ministro de Nepal, por lo que se ha convertido en el más joven de la historia en ocupar el cargo tras hacerse con la victoria en las pasadas elecciones de principios de marzo.

Shah, quien fuera el candidato impulsado por los jóvenes a raíz de la caída del Gobierno durante las fuertes protestas estudiantiles, ha tomado ahora posesión en una ceremonia que ha tenido lugar en la oficina de la Presidencia, conocida como Sheetal Niwas, frente al presidente del país, Ramchandra Paudel, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'.

Se trata de la primera vez que un miembro de la comunidad indígena madhesi, que habitan principalmente la región de Terai, en el sur de Nepal, se convierte en primer ministro. Shah, rapero e ingeniero, se hizo con una gran popularidad cuando ganó a los candidatos tradicionales durante las elecciones locales de 2022 y se hizo así con la Alcaldía de Kamtandú, la capital.

Shah desempeñó dicho cargo desde entonces hasta enero de este año, cuando presentó su dimisión para poder concurrir a las elecciones generales tras unirse al Rastriya Swatantra.

Tras su ceremonia, otros 14 ministros han jurado también el cargo ante el presidente del país, por lo que la cartera de Exteriores queda ahora en manos de Shishir Khanal, mientras que Khadka Paudel será el ministro de Cultura y Turismo y Dipak Shah, ministro de Trabajo.

Asimismo, Sasmit Pokharel ha jurado el cargo como ministro de Educación, Ciencia y Tecnología; Bikram Timilsina, como ministro de Comunicaciones; y Pratibha Rawal, como ministra de Asuntos Federales. Biraj Bhakta Shrestha será el nuevo ministro de Energía, Gita Chaudhary la de Agricultura y Sobita Gautam la de Justicia, entre otros.