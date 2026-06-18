Registrados disparos y explosiones en el aeropuerto de la capital de Níger, Niamey

Archivo - Entrada al Aeropuerto Internacional Diori Hamani de Niamey, capital de Níger (archivo) - Zheng Yangzi / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de la capital de Níger, Niamey, ha sido escenario este jueves de un tiroteo y una serie de explosiones, sin que por ahora las autoridades hayan explicado lo sucedido y sin que haya reivindicación de la autoría de un ataque contra las instalaciones, escenario en enero de un atentado del grupo yihadista Estado Islámico.

Fuentes de seguridad citadas por el portal nigerino de noticias Actuniger han indicado que un grupo de individuos armados han llegado hasta el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, lo que ha desatado un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se ha extendido durante cerca de diez minutos.

Asimismo, han recalcado que la situación está bajo control y que las actividades se han retomado en el aeropuerto, antes de agregar que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación en la zona para intentar capturar a los sospechosos, sin que por ahora haya un balance de víctimas.

Estado Islámico reivindicó en enero un ataque contra la base militar nigerina del aeropuerto de Niamey, mientras que el jefe de la junta militar nigerina, Abdourahmane Tchiani, confirmó que el Aeropuerto Internacional Diori Hamani "fue blanco de un intento de infiltración por mercenarios teledirigidos" a los que vinculó con Francia, Benín y Costa de Marfil.

Por su parte, el Ministerio de Defensa nigerino cifró en 20 los atacantes muertos y once los detenidos, mientras que agregó que cuatro militares habían resultado heridos, en el marco de la inseguridad en el país africano, dirigido por una junta a raíz del golpe de Estado de julio de 2023 contra el entonces presidente electo, Mohamed Bazoum.

Níger atraviesa actualmente una complicada situación a nivel de seguridad, pues hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM); y de Estado Islámico en el Sahel, así como a la de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en la región de Diffa, bañada por el lago Chad, si bien Niamey no se ha visto afectada a esos niveles.