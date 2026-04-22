Reino Unido aplaude la extensión de la tregua en Irán y pide reanudar las negociaciones

Archivo - La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, en una reunión en la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha dado este miércoles la bienvenida a la extensión de la tregua en la guerra de Irán anunciada a última hora del martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valorando que supone dar margen a la negociación para el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Reino Unido acoge con satisfacción la prórroga del alto el fuego. Deseamos que se reanuden las negociaciones, se alcance un acuerdo global y se reabra por completo el estrecho sin restricciones ni peajes", ha indicado la titular de Exteriores británica en un mensaje en redes sociales.

De este modo, Cooper ha advertido de que cualquier reanudación de las hostilidades supondría un "grave revés" para la región pero también para la economía global y el coste de la vida.

Trump anunció la prórroga del alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán "hasta" que las autoridades de este país presenten una propuesta y concluyan las negociaciones, en lo que representa una tregua indefinida que justifica por las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con Washington.

"Prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", afirmó en un mensaje en redes sociales. Este paso se produce mientras Irán mantiene las restricciones al tránsito en el estrecho de Ormuz una vez que anunció la reapertura pero este movimiento no vino acompañado de Estados Unidos, después de que Trump afirmara en respuesta que las fuerzas estadounidenses mantendrían su cierre perimetral en la zona.