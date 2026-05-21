La republicana Nancy Mace propone impedir a estadounidenses naturalizados servir en el Congreso

Archivo - La representante republicana por Carolina del Sur Nancy Mace - Europa Press/Contacto/Tracy Glantz - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La representante republicana Nancy Mace (Carolina del Sur) ha propuesto este miércoles una enmienda constitucional para prohibir a los ciudadanos estadounidenses naturalizados servir en el Congreso, ser jueces federales u ocupar cargos que requieran la confirmación del Senado.

"Acabamos de presentar una resolución conjunta, largamente esperada, en la que se propone una enmienda constitucional para exigir que los miembros del Congreso, los jueces federales y los funcionarios confirmados por el Senado sean ciudadanos por nacimiento", ha transmitido Mace en una publicación en redes en la que ha subrayado que "es el mismo requisito que ya deben cumplir el presidente y el vicepresidente".

Al hilo, de los 19 congresistas demócratas naturalizados estadounidenses a los que cabría añadir otros siete republicanos, Mace ha citado a tres miembros de la oposición: Ilhan Omar, representante por Minnesota, Shri Thanedar (Michigan) y Pramila Jayapal (Washington), todos ellos progresistas y racializados, sobre los que ha afirmado que "dejan claro cada día que su lealtad no es hacia Estados Unidos".

"Las personas que redactan las leyes de Estados Unidos, confirman a los jueces del país y representan a Estados Unidos en la escena internacional deben tener una sola lealtad: Estados Unidos. Ningún otro país", ha alegado Mace.

La propuesta ha levantado críticas, en concreto por dos de los congresistas mentados. Por una parte, la representante Jayapal ha calificado el texto como "legislación racista que niega la historia misma de un país que se ha forjado con orgullo gracias a los inmigrantes".

"Esta legislación estrecha de miras y xenófoba no tiene cabida en el Congreso, y hago un llamamiento a todos mis compañeros, incluyendo a mis compañeros republicanos que son ciudadanos naturalizados, para que la condenen", reza su comunicado.

A su vez, Shri Thanedar ha lamentado en declaraciones al portal de noticias The Hill que "en lugar de trabajar para resolver los problemas de la gente, la representante Mace está lanzando ataques racistas y xenófobos contra mí y mis colegas". "Sus comentarios son censurables, pero está claro que esto es lo que podemos esperar de MAGA ('Make America Great Again'), el ultranacionalista movimiento que impulsó a Donald Trump a la Presidencia y al que Thanedar se ha referido como "el partido que protege a los pedófilos, inicia guerras y aumenta los precios".

La propuesta de Nancy Mace ha sido rechazada también por el Caucus de congresistas de ascendencia en Asia y el Pacífico, que ha descrito el texto como "una excusa repugnante para atacar a los diputados demócratas que sirven a nuestra nación con honor". Preguntándose en un breve mensaje en redes por qué diría la representante republicana sobre la posición de sus compañeros de partido como Bernie Moreno o Victoria Spartz, el grupo ha aseverado que "la hipocresía no tiene límites".