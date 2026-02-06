Los republicanos se niegan a convocar una audiencia pública para que los Clinton testifiquen sobre Epstein

James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión del Congreso de EEUU - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Supervisión del Congreso de EEUU no atenderá la demanda del matrimonio Clinton de testificar en una sesión abierta y en su lugar se celebrarán dos testimonios a puerta cerrada, cuyo contenido será posteriormente publicado en su integridad, ha confirmado el presidente republicano de la comisión, James Comer, quien ha esgrimido que no desea que la comparecencia de la pareja sobre el caso Epstein se convierta en un circo mediático.

Comer ha respondido en la cadena Fox News al guante tendido ayer por la exsecretaria de Estado norteamericana: "Si quiere pelea, congresista Comer, tengámosla en público", espetó Hillary Clinton en redes sociales tras anunciar que testificaría junto a su marido, el expresidente de EEUU Bill Clinton. "A usted le encanta hablar sobre transparencia y no hay nada más transparente que una audiencia en público, con las cámaras encendidas", remachó.

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.

El presidente de la comisión ha contestado que el testimonio a puerta cerrada terminará satisfaciendo a todas las partes. "Su declaración acabará siendo publicada, así que su deseo se va a cumplir con fotos, vídeos y transcripciones", ha manifestado Comer en comentarios a la cadena conservadora.

"Lo que ella quiere es una audiencia en público y eso es más entretenimiento que sustancia. Esta cuestión trata de las víctimas, no de los Clinton", ha añadido el representante republicano. Está previsto que Hillary Clinton testifique el 26 de febrero, mientras que Bill Clinton prestará declaración al día siguiente, 27 de febrero.

Una portavoz de la comisión ha recordado poco después que las citaciones enviadas a los Clinton dejaban muy claro la modalidad a puerta cerrada de sus declaraciones. "Pero los Clinton están haciendo 'el Clinton' e intentan distorsionar los hechos porque nadie se traga sus declaraciones", de acuerdo con un comunicado recogido por la cadena CNBC.