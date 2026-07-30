El rey Mohamed VI defiende la "seguridad" y "estabilidad" de Marruecos en un discurso con motivo del Día del Trono

Archivo - El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán - MAP - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Mohamed VI ha defendido la "seguridad" y "estabilidad" de la que goza Marruecos, así como las iniciativas impulsadas por el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los marroquíes en el marco de un discurso por sus 27 años al frente del trono.

"Lo que más orgullo y honor nos produce es la seguridad y la estabilidad de la que goza Marruecos, así como la eficiencia y la eficacia del trabajo de las instituciones estatales. En un entorno regional e internacional marcado por frecuentes fluctuaciones y perturbaciones, la estabilidad política e institucional es un bien escaso e invaluable", indicó durante un discurso pronunciado en la víspera recogido este jueves por medios marroquíes.

Asimismo, ha apuntado a que Rabat ha implementado "numerosas iniciativas y programas de desarrollo humano" con el objetivo de "mejorar las condiciones de vida de los marroquíes", poniendo el foco en "la justicia social y territorial".

"Hemos podido consolidar la posición de Marruecos como un actor internacional fiable, respetado y escuchado", ha expresado, aludiendo a que espera que haya una "nueva fase" en la senda de desarrollo del país para "consolidar los logros" ya alcanzados, así como "continuar con grandes proyectos y reformas".

El monarca marroquí también ha sacado pecho de que Marruecos ha demostrado su excelencia en la organización de "eventos continentales e internacionales", lo que "lo ha convertido en objeto de admiración y aprecio en todo el mundo".

Con motivo de sus 27 años al frente del trono --una fiesta que se celebra cada 30 de julio para conmemorar su coronación en 1999-- el monarca también ha indultado a 1.788 presos, 1.668 de ellos por reducción de condena y al menos uno de ellos por conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, según ha recogido la agencia de noticias MAP.

El discurso del rey y las posteriores celebraciones del Día del Trono coinciden con la llegada masiva este jueves de migrantes a Ceuta, que han logrado entrado desde Marruecos flanqueando la frontera y rompiendo el cordón policial desplegado a primera hora de la tarde en la zona de El Tarajal.