Robert Kennedy destituye a los 17 expertos de la comisión de vacunas de los CDC por "conflicto de intereses"

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad y Servicios Humanos del Gobierno estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., quien ha cuestionado reiteradamente la eficacia de las vacunas, ha despedido este lunes a los 17 expertos de la comisión sobre vacunas de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) por "conflicto de intereses".

Los miembros del Comité Asesor para Prácticas de Inmunización son pediatras, epidemiólogos, inmunólogos y otros profesionales sanitarios sin vinculación política que asesoran a los CDC sobre los calendarios vacunales y la cobertura recomendada para inmunizaciones, habitualmente por mandatos de cuatro años, por lo que su destitución en bloque no tiene precedentes.

Kennedy ha anunciado en una columna publicada en 'The Wall Street Journal' que los miembros del Comité eran "nombramientos de último minuto" de la Administración del presidente Joe Biden. "La Administración Trump no tendría una mayoría hasta 2028 si no se destituye a los miembros actuales", ha argumentado Kennedy.

La próxima reunión del Comité está prevista para el 25 de junio y en la agenda está el uso de la vacuna de la COVID-19, el virus sincitial respiratorio, la gripe, el virus del papiloma humano o el meningococo.

La profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Dorit Reiss ha argumentado en declaraciones a la CNN que "nombrar a gente con prisa implica que no puedan ser examinados adecuadamente y que no se pueda comprobar si tienen conflictos de intereses". "Así no se devuelve la confianza en las vacunas y no es lo que se pretende tampoco", ha argüido.

Kennedy se ha mostrado en contra de diversas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la "más letal jamás fabricada". Kennedy Jr. también ha llegado a vincular las vacunas con el aumento de casos de autismo en menores.