Rubio afirma que EEUU trabaja con la Asamblea venezolana opositora de 2015 para celebrar elecciones "lo antes posible"

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (der.), con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado antes de una reunión en Washington D.C. - Freddie Everett/Us State / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que desde Washington están "trabajando muy duro" con la Asamblea Nacional opositora de Venezuela establecida en 2015 a fin de "celebrar elecciones libres y justas lo antes posible", después de que simpatizantes de la líder opositora venezolana María Corina Machado se movilizaran el domingo para exigir su regreso y un cronograma para celebrar elecciones presidenciales en 2027.

"Estamos trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible", ha declarado Rubio en una entrevista con la cadena Fox News en la que ha subrayado que la celebración de comicios en estas condiciones es "necesaria".

De este modo, "Venezuela podrá emprender realmente la senda de progreso que merece", ha manifestado, apuntando que "una transición democrática" es algo que "tiene que suceder" y en lo que su cartera está "realmente centrada".

Paralelamente, el jefe de la diplomacia estadounidense ha argumentado que la economía venezolana "debe seguir recuperándose", en el marco de la creciente penetración estadounidense en la industria de hidrocarburos del país sudamericano desde la intervención militar en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que ha suplido desde entonces y en funciones Delcy Rodríguez, con una relación mucho más próxima a Washington.

Las declaraciones de Rubio llegan después de que este pasado domingo simpatizantes de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado se movilizaran en todo el país para exigir su "regreso seguro" a Venezuela, así como un cronograma electoral para celebrar elecciones presidenciales en 2027.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

Sin embargo, no ha podido hacerlo, tras intentarlo hasta en siete ocasiones, tres de ellas desde Panamá y durante la jornada del 21 de septiembre, según denunció la pasada semana su asesor para relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu.