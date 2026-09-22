Rubio asegura que Trump "está dispuesto" a reunirse con Pezeshkian durante la Asamblea General de la ONU

Archivo - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que el presidente, Donald Trump, "está dispuesto" a reunirse con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, durante la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar esta semana en la ciudad de Nueva York.

"Ha dicho que está abierto a reunirse con quien sea, este es un presidente que está dispuesto a reunirse con quien sea porque cree que es importante hablar de las cosas para resolver los problemas, y eso no significa que haya que estar de acuerdo", ha apuntado Rubio durante una entrevista con la cadena de televisión NBC.

En este sentido, ha aclarado que la Administración Trump "está abierta a ello", si bien ha descartado que "haya algo programado" de momento para que este encuentro se dé. "La idea detrás de todo esto es lograr el objetivo final, que es que Irán no pueda tener nunca un arma nuclear", ha resaltado.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha recalcado que Irán es un "régimen clerical radical" y ha hecho hincapié en que existe "una amenaza contra el propio pueblo iraní". "Podemos ver como dañan y provocan matanzas en el país y en toda la región. No pueden tener nunca un arma así", ha sostenido.

"Es terrorífico que los demócratas quieran que Irán tenga un arma nuclear. Es un absoluto suicidio", ha señalado. "Estamos dispuestos a hablar si eso lleva a algo positivo", ha destacado.

EL VETO A PERIODISTAS EN LA CASA BLANCA

Al ser preguntado sobre la prohibición impuesta contra los periodistas de las cadenas de televisión CNN y NSNOW, además del diario Politico, de acceder a la Casa Blanca para informar desde allí, Rubio ha lamentado que las informaciones publicadas por estos medios de comunicación "parecen estar a favor de Irán". "Es como si todo lo que dijera Irán fuese verdad, y restan importancia a lo que dicen las autoridades estadounidenses", ha criticado.

"Estos medios no han sido prohibidos... Simplemente no pueden realizar las coberturas desde la Casa Blanca. Ahora no tienen allí una mesa", ha apuntado, pero ha asegurado que no se trata de una prohibición. "No hemos cerrado estos medios. No hemos cerrado la CNN. No hay policías ni militares tirando puertas abajo", ha añadido.

"¿Por qué íbamos a dejar entrar a gente que no está cubriendo de forma honesta esta Administración? (...) Pueden seguir cubriendo las noticias de la Casa Blanca, simplemente no desde allí", ha indicado.