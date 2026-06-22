Rubio inicia este martes una gira por EAU, Kuwait y Bahréin

Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicia este martes una gira de dos días por Oriente Próximo, que le llevará a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, con cuyas autoridades tiene previsto abordar el acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada con Irán para el cese de hostilidades desatadas en la zona a finales de febrero.

El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, ha anunciado en un breve comunicado que Rubio estará en estos tres países del 23 al 25 de junio, como parte de un viaje en el que "abordará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región".

Por otra parte, ha agregado Pigott, el jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto un encuentro en Bahréin con el Consejo de Cooperación del Golfo para "tratar las prioridades comunes en la región".

La gira de Rubio coincide con una visita de Estado que realizará este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a Pakistán, a invitación del primer ministro de este país, Shehbaz Sharif, para abordar precisamente el preacuerdo con Estados Unidos.